Подробности убийства на ул. Бр. Жабровых: военный-контрактник получил 17 ножевых ранений
Напомним, утром 14 сентября возле детского сада «Филиппок» на ул. Братьев Жабровых был обнаружен труп мужчины. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили на теле признаки насильственной смерти – колото-резаные ранения.
Как стало известно, убитый – 35-летний военный-контрактник. Нападавший был один. Он нанес мужчине 17 ножевых ранений.
Свидетелями драки стали жители близлежащего дома. Они услышали, как на улице кто-то кричит. Несколько мужчин даже высунулись из окон и попытались утихомирить нападавшего. Один молодой человек бросился на помощь, но к тому моменту преступник успел скрыться.
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