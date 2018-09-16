Подробности убийства на ул. Бр. Жабровых: военный-контрактник получил 17 ножевых ранений

16 Сент. 09:29 2018-09-17T16:04:22+03:00

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Напомним, утром 14 сентября возле детского сада «Филиппок» на ул. Братьев Жабровых был обнаружен труп мужчины. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили на теле признаки насильственной смерти – колото-резаные ранения.

Как стало известно, убитый – 35-летний военный-контрактник. Нападавший был один. Он нанес мужчине 17 ножевых ранений.

Свидетелями драки стали жители близлежащего дома. Они услышали, как на улице кто-то кричит. Несколько мужчин даже высунулись из окон и попытались утихомирить нападавшего. Один молодой человек бросился на помощь, но к тому моменту преступник успел скрыться.