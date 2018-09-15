Парня из Тулы забили до полусмерти: разыскиваются родственники

15 Сент. 14:50 2018-09-17T11:36:55+03:00

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Как стало известно, 12 сентября 2018 года, жестоко избили молодого человека из Тулы.

Судя по всему, били сразу несколько человек. Соседи обнаружили его без сознания в луже крови.

Парень проживает в общежитии города Энгельса по адресу: пр-д Крупской д. 12. Его зовут Павел, прибыл из Тулы, снимал комнату в общежитии.

На данный момент пострадавший находится в реанимации без сознания.

Просьба всем, кто знает родственников молодого человека, сообщить им о случившемся.