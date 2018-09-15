Молодежный чемпионат России по хоккею тульская команда начала с крупной победы

15 Сент. 14:38 2018-09-15T14:38:40+03:00

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14 сентября в Новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» состоялось торжественное открытие первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона-2018/2019, в котором впервые принимает участие молодежная команда из Тульской области – «Новомосковский хоккейный клуб» (НХК).

Напомним, что эта команда была создана в июле по поручению губернатора Алексея Дюмина. Главный тренер команды – мастер спорта международного класса, чемпион России, участник Чемпионата Мира Юрий Кузнецов.

Также со стартом нового сезона присутствующих поздравили заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, президент «Новомосковского хоккейного клуба» Александр Ковалев, мастер спорта международного класса по рукопашному бою, неоднократная чемпионка Европы, чемпионка мира Инна Жданова, и заместитель главы администрации Новомосковска Алексей Бирюлин.

Символичным вбросом шайбы почетные гости дали начало первому официальному матчу НМХЛ. «Новомосковский хоккейный клуб» встретился с бронзовым призером прошлого сезона ярославским «Локо-Юниором» и победил со счетом 4:1.

С победой в первой игре НМХЛ тульских хоккеистов поздравил Губернатор Алексей Дюмин.

Вторая игра между командами состоится завтра, 15 сентября, в 17.00.

Чемпионат завершится 10 марта 2019 года.