В День оружейника туляков ждёт праздничный салют на Пролетарской набережной

15 Сент. 14:31 2018-09-15T14:31:47+03:00

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День оружейника отмечается ежегодно 19 сентября. Дата празднования выбрана в честь дня почитания православной церковью архангела Михаила, как покровителя небесного воинства.

В Туле праздничные мероприятия начнутся в музее оружия. На Аллее Славы тульских оружейников состоится церемония открытия бюста Героя Социалистического Труда Федора Васильевича Токарева – выдающегося тульского конструктора-оружейника, создателя легендарного пистолета «ТТ».

Также в здании-шлеме презентуют книгу «Премия имени С.И. Мосина: из века в век» об оружейниках – лауреатах премии.

После в областной филармонии состоится торжественное собрание, на котором будут чествовать ветеранов и отличившихся представителей профессии.

А в 21:00 туляков и гостей города ждет праздничный салют на Пролетарской набережной.