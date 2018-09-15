2018-09-15T14:28:32+03:00
Общество

В Туле задержали похитителя аккумуляторов из иномарок

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По предварительным данным, злоумышленник ночью воровал аккумуляторы из машин, припаркованных на улице и оставленных без присмотра.

Полицейские изобличили 20-летнего неработающего туляка в краже двух аккумуляторных батарей из машины «Вольво» в одном из посёлков неподалёку от областной столицы. Нанесённый ущерб составил более 34 тысяч рублей.

Подозреваемый признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия-Тула»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея