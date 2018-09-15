В Туле задержали похитителя аккумуляторов из иномарок
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По предварительным данным, злоумышленник ночью воровал аккумуляторы из машин, припаркованных на улице и оставленных без присмотра.
Полицейские изобличили 20-летнего неработающего туляка в краже двух аккумуляторных батарей из машины «Вольво» в одном из посёлков неподалёку от областной столицы. Нанесённый ущерб составил более 34 тысяч рублей.
Подозреваемый признался в содеянном, у него обнаружено и изъято похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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