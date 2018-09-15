Царские врата XVI века восстановят в старейшем храме Куликова поля в Тульской области
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Музей-заповедник «Куликово поле» и Тульская епархия выступили с инициативой восстановить придел Сергия Радонежского с царскими вратами XVI века в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино. Этот храм является старейшим архитектурным памятником на Куликовом поле, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Для воссоздания иконостаса и царских врат объявлен сбор средств. На эти цели музей-заповедник перечислит деньги, которые заработает 15-16 сентября - в дни празднования 638-й годовщины Куликовской битвы.