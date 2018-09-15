Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем воинской славы России и 638-й годовщиной Куликовской битвы

15 Сент. 09:04 2018-09-15T09:04:06+03:00

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«Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днем воинской славы России и 638-й годовщиной Куликовской битвы! Более шести столетий назад именно на тульской земле наши предки разбили монголо-татарское войско и положили начало объединению Руси.

Своей отвагой, самоотверженностью и безграничной любовью к Родине воины князя Дмитрия Донского сплотили русский народ.

Мы всегда будем помнить об этой победе. Даже спустя века подвиг героев Куликовской битвы продолжает служить примером доблести и патриотизма для всех защитников нашего Отечества. С праздником!», - говорится в поздравлении.