Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем воинской славы России и 638-й годовщиной Куликовской битвы
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«Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем воинской славы России и 638-й годовщиной Куликовской битвы! Более шести столетий назад именно на тульской земле наши предки разбили монголо-татарское войско и положили начало объединению Руси.
Своей отвагой, самоотверженностью и безграничной любовью к Родине воины князя Дмитрия Донского сплотили русский народ.
Мы всегда будем помнить об этой победе. Даже спустя века подвиг героев Куликовской битвы продолжает служить примером доблести и патриотизма для всех защитников нашего Отечества. С праздником!», - говорится в поздравлении.