15 сентября в Центральном парке Тулы состоится «Кросс нации 2018»

15 Сент. 09:01 2018-09-15T09:02:08+03:00

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Кросс нации — самое массовое спортивное мероприятие в Российской Федерации. Забеги проводятся с 2004 года. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований проводится в российских регионах в конце сентября. Победители и призёры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве через неделю после завершения первого этапа.

В Туле торжественное открытие всероссийского дня бега «Кросс нации 2018» состоится в ЦПКиО им. П.П. Белоусова 15 сентября в 10.30. Начало забегов в 11.00. В программе - забеги среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях и на разных дистанциях.

Регистрация и выдача номеров будет работать 14 сентября с 09.00 до 17.00 под восточной трибуной Стадиона «Арсенал» в к. 109. А в день соревнований с 9.00 до 10.30 в Центральном парке.