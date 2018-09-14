Жизненно необходимый навык

14 Сент. 20:05 2018-09-14T20:05:02+03:00

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В рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошел День первой помощи, в котором приняли участие студенты и преподаватели факультета психологии и факультета естественных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

В церемонии открытия приняли участие Губернатор Алексей Дюмин, заместитель министра МЧС РФ Николай Гречушкин, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Студенты факультета психологии Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого рассказали посетителям парка, а также специально приглашенным учащимся тульских школ об основных приемах психологической поддержки при острых стрессовых реакциях, наглядно продемонстрировав различные критические ситуации, универсальный алгоритм оказания первой помощи, определение наличия сознания у пострадавшего, а также рассказали о мероприятиях по проведению сердечно-лёгочной реанимации до проявления признаков жизни.

Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» был запущен в 2015 году по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Основная идея проекта заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим.