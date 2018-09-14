В Туле обсудили оформление города в Новому году 2018-2019
Праздничные мероприятия на Новый год 2018-2019 в Туле запланированы с 7 декабря по 7 января
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В рамках подготовки реализации проекта «Тула – новогодняя столица России» обсуждались предложения по праздничному оформлению города к Новому году 2018-2019.
Обсуждена концепция новогодних световых элементов площади Ленина, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади, проспекта Ленина, Пролетарской набережной, скверов и других знаковых мест города.
Напомним, праздничные мероприятия в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» запланированы в нашем городе с 7 декабря по 7 января.