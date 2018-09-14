В Туле обсудили оформление города в Новому году 2018-2019

14 Сент. 16:54 2018-09-14T16:54:32+03:00

Праздничные мероприятия на Новый год 2018-2019 в Туле запланированы с 7 декабря по 7 января

Изменить размер текста: A A

В рамках подготовки реализации проекта «Тула – новогодняя столица России» обсуждались предложения по праздничному оформлению города к Новому году 2018-2019.

Обсуждена концепция новогодних световых элементов площади Ленина, Казанской набережной, улицы Металлистов, Крестовоздвиженской площади, проспекта Ленина, Пролетарской набережной, скверов и других знаковых мест города.

Напомним, праздничные мероприятия в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» запланированы в нашем городе с 7 декабря по 7 января.