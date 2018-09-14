В августе 2018 года тульские спасатели 505 раз выезжали на возгорания мусора
14 сентября 2018 года в ГУ МЧС России состоялось совещание по подведению итогов работы пожарно-спасательных подразделений за август.
В августе пожарно-спасательными подразделениями осуществлялось реагирование на 2033 вызова. Ликвидировано 66 пожаров и 719 загораний.
Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населению и организациям осуществлено 299 выездов.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 137 раз.
Подразделениями пожарной охраны осуществлено 155 выездов на загорания сухой травы и 505 – мусора.
Звенья газодымозащитной службы для ликвидации пожаров и загораний применялись 45 раз, из задымленных помещений было спасено 10 человек, эвакуировано - 32.
В августе зарегистрировано 77 пожаров, на которых погиб 1 человек, травмированы - 6.
В территориальные подразделения поступило 85 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Дознавателями было рассмотрено 69 сообщений.