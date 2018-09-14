В августе 2018 года тульские спасатели 505 раз выезжали на возгорания мусора

14 Сент. 16:52 2018-09-14T16:52:30+03:00

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14 сентября 2018 года в ГУ МЧС России состоялось совещание по подведению итогов работы пожарно-спасательных подразделений за август.

В августе пожарно-спасательными подразделениями осуществлялось реагирование на 2033 вызова. Ликвидировано 66 пожаров и 719 загораний.

Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населению и организациям осуществлено 299 выездов.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 137 раз.

Подразделениями пожарной охраны осуществлено 155 выездов на загорания сухой травы и 505 – мусора.

Звенья газодымозащитной службы для ликвидации пожаров и загораний применялись 45 раз, из задымленных помещений было спасено 10 человек, эвакуировано - 32.

В августе зарегистрировано 77 пожаров, на которых погиб 1 человек, травмированы - 6.

В территориальные подразделения поступило 85 сообщений о преступлениях, связанных с пожарами. Дознавателями было рассмотрено 69 сообщений.