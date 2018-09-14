В Туле продолжаются приемки благоустроенных дворовых территорий

14 Сент. 16:31 2018-09-14T16:31:31+03:00

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Всего в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» работы по благоустройству проходят на 77 дворовых территориях.

Во дворах, которые в этом году будут благоустроены, установлены соответствующие информационные таблички. Также определены полномочные представители многоквартирных домов – они контролируют ремонтные работы, оказывают содействие подрядчикам, взаимодействуют по текущим вопросам, которые требуют согласования с жителями.

Сегодня, 14 сентября, приемка готовых работ прошла в Зареченском округе: по ул. Комсомольской, 191, к.2 и ул. Курковой, 12. В приемке дворовых территорий приняли участие жители и старшие по домам, активисты, депутаты Тульской городской Думы, заместитель начальника ГУ по Зареченскому округу по благоустройству Иван Христолюбов, представители МУ «Городская служба единого заказчика», управления по благоустройству, подрядной организации.