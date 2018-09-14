В Новомосковске 11 человек тушили пожар в многоэтажке
Причина пожара в Тульской области выясняется
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14 сентября 2018 года в 13:30 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире в многоэтажке по улице Садовского города Новомосковска Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25, один расчет ПЧ БМ и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасит за три минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.