В Новомосковске 11 человек тушили пожар в многоэтажке

14 Сент. 16:06 2018-09-14T16:06:01+03:00

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14 сентября 2018 года в 13:30 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире в многоэтажке по улице Садовского города Новомосковска Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25, один расчет ПЧ БМ и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасит за три минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.