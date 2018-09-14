15 сентября в Тульской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

14 Сент. 16:01 2018-09-14T16:02:03+03:00

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По данным синоптиков, 15 сентября 2018 года, на юге Тульской области (Плавск, Волово, Ефремов) прогнозируется чрезвычайная пожароопасность - 5 класс.

Кроме того, в этом жень в большинстве районов Тульской области (Тула, Узловая, Суворов) также будет наблюдаться высокая пожароопасность - 4 класс.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".