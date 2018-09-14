2018-09-14T15:46:43+03:00
Происшествия

Коммунальную аварию в Туле, из-за которой под землю провалилась "Нива", устранят в течение недели

Виктория ЯКУШИНА
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На ул. Бондаренко, 23 в Туле, в связи с порывом трубы диаметром 200 мм вчера вечером, 13 сентября 2018 года, произошла авария с подмывом грунта.

В результате, ушел в землю стоящий в парковочном кармане легковой автомобиль "Нива" .

Как сообщили в администрации города Тулы, машину вытащили в 11 утра.

В настоящее время ликвидирует аварию АО «Тулагорводоканал».

Уже произведена засыпка грунта.

В течение недели специалисты восстановят благоустройство.

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