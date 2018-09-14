2018-09-14T15:38:38+03:00
Происшествия

Погибший при пожаре в Плеханово мужчина курил в кровати

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в одной из квартир 5-этажного жилого дома.

Напомним, утром 14 сентября 2018 года в одной из квартир дома 16 по улице Заводская поселка Плеханово Ленинского района Тульской области произошел пожар. После тушения пожара, в квартире нашли труп 42-летнего мужчины. На теле не было видимых признаков насильственной смерти.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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