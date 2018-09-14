На улице Яблочкова в Туле произошел порыв системы холодного водоснабжения
Авария устраняется
Изменить размер текста:
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что на ул. Яблочкова в Туле 14 сентября произошел порыв системы холодного водоснабжения. Сейчас он устраняется.
До окончания работ будет ограничена подача холодной воды на ул. Яблочкова (частный сектор) в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Яблочкова, д. 61.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.