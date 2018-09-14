В тульских школах продолжается работа по профессиональной навигации подростков

14 Сент. 15:16 2018-09-14T15:16:32+03:00

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13 сентября более 5000 тульских школьников приняли участие в интернет-трансляции первого урока в этом учебном году на тему: «Профессия – чемпион».

Открытые всероссийские интернет-уроки, ставшие целенаправленным ресурсом по оказанию помощи обучающимся по проектированию и сопровождению их образовательно-профессиональных маршрутов, проводятся в муниципальных образовательных учреждениях города Тулы в рамках национального проекта «Образование», проекта «Профессиональная навигация “Проектория”».

В новом учебном году планируется провести не менее 14 открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ».

В открытых интернет-уроках примут участие представители ведущих работодателей страны, руководители научных центров, ректоры ключевых ВУЗов.