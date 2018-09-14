2018-09-14T15:16:32+03:00
Общество

В тульских школах продолжается работа по профессиональной навигации подростков

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

13 сентября более 5000 тульских школьников приняли участие в интернет-трансляции первого урока в этом учебном году на тему: «Профессия – чемпион».

Открытые всероссийские интернет-уроки, ставшие целенаправленным ресурсом по оказанию помощи обучающимся по проектированию и сопровождению их образовательно-профессиональных маршрутов, проводятся в муниципальных образовательных учреждениях города Тулы в рамках национального проекта «Образование», проекта «Профессиональная навигация “Проектория”».

В новом учебном году планируется провести не менее 14 открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ».

В открытых интернет-уроках примут участие представители ведущих работодателей страны, руководители научных центров, ректоры ключевых ВУЗов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея