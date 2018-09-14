Андрей Журавлев назначен директором департамента лесного хозяйства Тульской области

14 Сент. 14:26 2018-09-14T14:35:07+03:00

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Андрей Журавлев назначен заместителем министра - директором департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов

До своего назначения на должность Андрей Анатольевич возглавлял региональное государственное учреждение «Тульские парки». Имеет два высших образования. В 2003 году с отличием окончил Тульский артиллерийский инженерный институт, а также в 2012 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В министерстве природных ресурсов и экологии Андрей Журавлев будет курировать вопросы в сфере лесных отношений, осуществления на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

Женат, воспитывает двоих детей.