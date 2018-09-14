В школах Тулы проводятся спектакли «Яркий защитник»

14 Сент. 14:21 2018-09-14T14:21:09+03:00

Мероприятия организованы в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни

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13-14 сентября 2018 года в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, проводятся тематические информационно-пропагандистские спектакли «Яркий защитник» с использованием световозвращающих элементов несовершеннолетними.

В ходе мероприятий представители ОГИБДД УМВД России по Тульской области вручили обучающимся светоотражающие элементы, памятные блокноты с логотипом «Яркий защитник». Наиболее активные участники мероприятия были награждены грамотами.