2018-09-14T14:21:09+03:00
Общество

В школах Тулы проводятся спектакли «Яркий защитник»

Мероприятия организованы в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

13-14 сентября 2018 года в образовательных организациях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, проводятся тематические информационно-пропагандистские спектакли «Яркий защитник» с использованием световозвращающих элементов несовершеннолетними.

В ходе мероприятий представители ОГИБДД УМВД России по Тульской области вручили обучающимся светоотражающие элементы, памятные блокноты с логотипом «Яркий защитник». Наиболее активные участники мероприятия были награждены грамотами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея