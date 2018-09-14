Алексей Дюмин опробовал электросамокат на Тульской набережной
Индивидуальное транспортное средство может взять каждый напрокат
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Губернатор Алексей Дюмин опробовал электросамокат на Тульской набережной. Индивидуальное транспортное средство с двумя колесами, площадкой пилота и рулем может взять каждый напрокат.
Глава региона уверенно рассекает по дорожкам и здоровается с прохожими.
- Скоро догоним Москву! - пообещал глава региона, на кадрах, опубликованных в аккаунте "Тульской набережной".