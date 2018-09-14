15 сентября в Туле из-за ночного забега ограничат движение транспорта

14 Сент. 13:34 2018-09-14T13:34:39+03:00

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15 сентября в Туле по ряду адресов из-за ночного забега ограничат движение транспорта. «Забег Ночная Тула» станет завершающим этапом серии легкоатлетических пробегов «Тульский марафон – 2018».

Ограничения введут для обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения в города во время проведения мероприятия.

15 сентября с 00:00 до 23:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.

15 сентября с 21:00 до 23:00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству.