2018-09-14T13:25:52+03:00
Происшествия

В Тульской области сотрудница администрации превысила должностные полномочия

Вина обвиняемой подтверждается в полном объеме
Мария ВЛАСОВА
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Ясногорский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Сотрудницу администрации МО Пахомовское обвиняют в превышении должностных полномочий.

С 3 октября 2012 года по 10 октября 2012 года мужчина, сопровождающий сделки купли-продажи земельных участков, обратился к обвиняемой с просьбой выдать выписку из похозяйственней книги. Справка должна была подтвердить наличие права у его клиента на земельный участок в одном из поселков Заокского района.

Сотрудница администрации МО Пахомовское сделала выписку из похозяйственней книги. Через некоторое время земельный участок был зарегистрирован и ему присвоен кадастровый номер. Женщина превысила должностные полномочия.

Своими действиями обвиняемая причинила муниципальному образованию имущественный ущерб. Аналогичное преступление женщина совершила с 5 июля по 16 июля 2013 года.

В рамках расследования уголовного дела, обвиняемая в полном объеме возместила имущественный ущерб. Она находится под подпиской о невыезде. Вина обвиняемой подтверждается в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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