2018-09-14T11:54:54+03:00
Происшествия

Под тулой "ВАЗ" столкнулся с прицепом фуры

Пострадал мужчина-водитель
Виктория ЯКУШИНА
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13 сентября 2018 года в 19:55 на улице Заречье города Ефремов Тульской области произошло ДТП.

78-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21713», по предварительной информации, пересек сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом автомашины «МАН ТГА», под управлением мужчины 39 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «ВАЗ» с различными травмами доставлен в районную больницу.

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