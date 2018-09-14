При пожаре в тульском Плеханово погиб мужчина, еще один пострадал
Причина пожара в Туле устанавливается
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14 сентября 2018 года в 07:18 на улице Заводская поселка Плеханово в Туле загорелась квартира.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-2, ПЧ-7 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за три минуты.
Известно, что при пожаре один мужчина погиб, еще один - пострадал.
В результате происшествия в комнате сгорел диван.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
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