Не успели въехать, уже обворовали: житель Тульской области попался на краже из квартиры в новостройке

14 Сент. 10:45 2018-09-14T10:46:20+03:00

В полиции в Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело

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Сотрудниками полиции в Киреевске задержан подозреваемый в краже.

Как выяснилось, похититель заранее знал, что хозяева квартиры в одной из новостроек, еще не въехали в жилище, но уже перевозят туда вещи.

Так, когда владельцев не было дома, мужчина отжал входную дверь квартиры и забрал оттуда мебель и технику. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В качестве подозреваемого был задеражан безработный 27-летний мужчина, неоднократно судимый за различные нарушения закона.

Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.

В полиции в Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело.