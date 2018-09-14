Не успели въехать, уже обворовали: житель Тульской области попался на краже из квартиры в новостройке
В полиции в Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
Сотрудниками полиции в Киреевске задержан подозреваемый в краже.
Как выяснилось, похититель заранее знал, что хозяева квартиры в одной из новостроек, еще не въехали в жилище, но уже перевозят туда вещи.
Так, когда владельцев не было дома, мужчина отжал входную дверь квартиры и забрал оттуда мебель и технику. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В качестве подозреваемого был задеражан безработный 27-летний мужчина, неоднократно судимый за различные нарушения закона.
Он признался в содеянном. Похищенное у него изъяли.
В полиции в Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело.