На Куликовом поле благоустраивают территорию вокруг Прощеного колодца

14 Сент. 10:24 2018-09-14T10:32:22+03:00

Работы проходят по поручению и при содействии губернатора Тульской области Алексея Дюмина

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13 сентября на Куликовом поле полным ходом идет благоустройство территории вокруг Прощеного колодца.

Задачу, привести в порядок святое место к празднованию 638-й годовщины Куликовской битвы, была поставлена губернатором Тульской области Алексеем Дюмны.

На территории будут установлены трехметровые светодиодные фонари на дорожках, сделаны подсветки на всех объектах и внутри купелей.

Уже приведена в порядок Спасская часовня в виде ротонды, установленная в память о павших воинах, сражавшихся за Отечество.

Строители также отремонтировали скамейки, дорожки, вычищен белый камень у подножия ротонды, замена устаревшая обшивка открытой купели с использованием древесины лиственницы.

Справка КП

Прощеный колодец - родник, легендарное урочище в 14 километрах от Красного холма Куликова поля, расположен вниз по течению Дона на правом его берегу у села Грибоедово. По народным преданиям о Куликовской битве, в этом источнике Дмитрий Донской омывал целебной водой раны товарищей, прощался с погибшими войнами.

Первые упоминания о колодце появились в документах XVIII века. В них имеется подробное описание реки Прощеная, которая в настоящее время является ручьем.

На Прощеном колодце в 1991-1993 годах в память о павших за Отечество во все времена была установлена Спасская часовня в виде ротонды. Авторы проекта - скульптор В.М. Клыков и архитектор М.А. Панкратов. В 2000-2001 годах рядом с часовней было проведено благоустройство территории, оборудованы открытая и закрытая купели, площадки для отдыха, благоустроен и сам родник. 15 сентября 2001 года Прощеный колодец был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского является подворьем новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря. Первую службу в строящейся церкви провел благочинный церквей Тульской епархии по Новомосковскому, Донскому и Куркинскому округам архимандрит Лавр.