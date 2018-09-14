Напротив детсада в Туле нашли окровавленный труп
На месте произошедшего в Туле работают правоохранители [фото]
Место происшествия. Фото: Алексей ФОКИН
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Как сообщают очевидцы, около детского сада «Филиппок» по улице Братьев Жабровых в Туле произошло ЧП.
На участке местности был обнаружен труп мужчины. Предположительно, его убили.
По словам туляков, тело, накрытое черным пакетом, лежит на дороге прямо напротив дошкольного учреждения. Вокруг - лужа крови.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области факт обнаружения трупа подтвердили.
В настоящее время на месте произошедшего в Туле работают правоохранители.
Правоохранители работают на месте происшествия. Фото: Алексей ФОКИН