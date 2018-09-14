2018-09-14T08:52:02+03:00
Происшествия

В Туле мужчина убил неприятеля и закопал на ул. Комсомольской

Обвиняемому назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

49-летнего туляка обвиняют в убийстве. Мужчина выпивал со знакомым в одной из квартир на ул. Штыковой, 49. Вскоре между ними произошла ссора, в результате которой потерпевший избил обвиняемого.

В ответ на это 49-летний туляк острым предметом и ударил его в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила мгновенно от полученных телесных повреждений. Затем обвиняемый закопал тело в яму около одного из домов по ул. Комсомольской.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемому назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея