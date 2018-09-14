В Туле мужчина убил неприятеля и закопал на ул. Комсомольской

14 Сент. 08:51 2018-09-14T08:52:02+03:00

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49-летнего туляка обвиняют в убийстве. Мужчина выпивал со знакомым в одной из квартир на ул. Штыковой, 49. Вскоре между ними произошла ссора, в результате которой потерпевший избил обвиняемого.

В ответ на это 49-летний туляк острым предметом и ударил его в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила мгновенно от полученных телесных повреждений. Затем обвиняемый закопал тело в яму около одного из домов по ул. Комсомольской.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемому назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.