В тульской деревне Старое Басово горящий дом тушили 17 пожарных

14 Сент. 08:12 2018-09-14T08:14:02+03:00

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14 сентября в деревне Старое Басово загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:10.

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минуте.

В результате происшествия никто не пострадал. В доме полностью сгорела мансарда, по всей площади закоптились помещения, сгорела деревянная пристройка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.