В тульской деревне Старое Басово горящий дом тушили 17 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 сентября в деревне Старое Басово загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:10.
На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. По прибытии 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 10 минуте.
В результате происшествия никто не пострадал. В доме полностью сгорела мансарда, по всей площади закоптились помещения, сгорела деревянная пристройка. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.