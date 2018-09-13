2018-09-13T16:54:35+03:00
Происшествия

Пьяный москвич на иномарке насмерть сбил свою бабушку

Приговором суда в Тульской области мужчине назначено наказание
Виктория ЯКУШИНА
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Приговором Богородицкого районного суда 37-летний москвич признан виновным в совершении ДТП, при котором погибла его бабушка.

Как выяснилось, примерно в 16:50 9 июня 2018 года пьяный мужчина сел за руль своего автомобиля «Шевроле Клан J200/LACETTI», припаркованного у дома в деревне Спасское Куркинского района Тульской области. Он завел двигатель и поехал задним ходом и сбил свою 87-летнюю бабушку, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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