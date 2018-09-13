В Туле продолжается ремонт тротуаров

13 Сент. 16:47 2018-09-13T16:47:47+03:00

Работы ведутся в рамках программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»

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Всего в 2018 году в Туле ремонт тротуаров запланирован на 67 объектах. С подрядной организацией «ГАРАНТ-ДорСтрой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту еще пяти объектов.

В настоящее время работы полностью завершены на 43 объектах, ведется подготовка к сдаче ряда объектов. Продолжаются работы, в частности, в историческом центре Тулы, по ул. Революции (по обеим сторонам от ул. Советской до ул. Дм. Ульянова).

Подрядной организацией ООО «Каскад» выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Союзной площадью более 1,1 тыс. кв. м. Также завершен ремонт тротуара в Благовещенском переулке на участке от ул. Союзной до ул. Металлистов и по ул. Благовещенской на участке от Благовещенского до Союзного переулка. Площадь отремонтированного тротуара – порядка тысячи кв. м.

Подрядной организацией «ГАРАНТ-ДорСтрой» проводится ремонт тротуара в Черниковском переулке площадью более 600 кв. м.

Подрядной организацией ООО «СтройМонолитСнаб» выполняется ремонт тротуара по ул. Революции площадью более 7, 8 тыс. кв. м.

Кроме того, в Туле производится ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мосина и ул. Советской.

Подрядная организация ООО «СК АЛЬТАИР» выполняет следующие работы:

- ремонт потолка (штукатурка поверхностей потолков и стен, декоротивная отделка потолков с созданием эффекта «шуба», окраска потолков и стен),

- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара,

- ремонт системы электрического отопления полов,

- ремонт отмостки.

К работам организация приступила 1 августа, по состоянию на 13 сентября 2018 года все работы выполнены, кроме устройства системы электрического отопления полов, площадь которого составит более 230 кв. м.

Силами МКП «Тулагорсвет» осуществляется установка светильников внутреннего и наружного освещения, замена электропроводки и автоматики.

Замена «витражей» торговых павильонов и входных групп осуществлена коммерческими организациями.

Подрядной организацией ООО «Сварком» выполнена установка поручней спуска в подземный переход в объеме более 325 пог. м.

Подрядной организацией ООО «Концерн САПИ» проведена очистка поверхности стен от загрязнений (граффити).