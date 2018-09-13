Алексей Дюмин поручил проработать все варианты ремонта ясногорского Дома культуры
Здание не ремонтировали с середины прошлого века
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своим заместителям и главе администрации Ясногорского района проработать все варианты ремонта ясногорского Дома культуры, в том числе и возможность финансирования капитального ремонта из областного бюджета в следующем году.
Здание, где ясногорцы проводят свой досуг, не ремонтировали с середины прошлого века.
В 2018 году на замену окон будут найдены средства из внебюджетных источников. А деньги, которые были заложены на эти цели по «Народному бюджету», должны быть перераспределены на внутренние работы в ДК.