Алексей Дюмин поручил проработать все варианты ремонта ясногорского Дома культуры

13 Сент. 16:37 2018-09-13T16:37:58+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил своим заместителям и главе администрации Ясногорского района проработать все варианты ремонта ясногорского Дома культуры, в том числе и возможность финансирования капитального ремонта из областного бюджета в следующем году.

Здание, где ясногорцы проводят свой досуг, не ремонтировали с середины прошлого века.

В 2018 году на замену окон будут найдены средства из внебюджетных источников. А деньги, которые были заложены на эти цели по «Народному бюджету», должны быть перераспределены на внутренние работы в ДК.