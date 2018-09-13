Строительство ФОКа в Ясногорске планируют начать в 2019 году
В правительстве региона обсудили вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ясногорске, о котором жители попросили губернатора Тульской области Алексея Дюмина. По его словам, сейчас готовится проектно-сметная документация.
Председателю комитета области по спорту Дмитрию Яковлеву поручено держать этот процесс на контроле и проработать возможность включения объекта в федеральную или региональную программы.
- Средства на строительство также нужно предусмотреть в бюджете на следующий год. И в 2019 году стройку необходимо начать, - подчеркнул губернатор.
Кроме того, на встрече в Ясногорске жители обратились с просьбой организации подвоза к Ленинскому ФОКу для занятия плаванием.
Алексей Дюмин попросил главу Ясногорского района Владимира Мухина помочь жителям с транспортом – в первую очередь, детям.