Определены лауреаты премии им. С.И. Мосина

13 Сент. 15:58 2018-09-13T15:58:15+03:00

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В Туле состоялось заседание комитета по присуждению премии им. С.И. Мосина в области разработок военной техники, технологий и оборудования. На нем были заслушаны работы, представленные на конкурс.

В заседании приняли участие коллективы авторов, представляющие предприятия оборонно-промышленного комплекса и образовательные организации Тульской области.

Всего по итогам 2017 года на соискание премии им. С.И. Мосина было представлено 11 коллективных работ, авторами которых стали 75 специалистов из 16 предприятий и организаций нашего региона, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Орска, Ульяновска и Красноярска.

Члены комитета единогласно поддержали все представленные на рассмотрение заявки.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии им. С.И. Мосина состоится в рамках празднования Дня оружейника 19 сентября 2019 года.

Справка КП

Премия им. С.И. Мосина первоначально была учреждена в Российской империи в 1902 году для присуждения разработчикам оружия и людям, внесшим вклад в повышение обороноспособности России.

Награждение лауреатов премии прекратилось после Февральской революции 1917 года. В СССР в 1960 году она была возобновлена как отраслевая общественная премия для поощрения отечественных конструкторов, инженерно-технических работников, авторских и трудовых коллективов за большие достижения в разработке и производстве вооружений и военной техники, создание и внедрение новых технологий. С 1999 года присуждается ежегодно и вручается в городе-герое Туле.

С 1960 года премии удостоено более 2600 лауреатов, среди них такие всемирно известные конструкторы-оружейники, как И.Я. Стечкин, М.Т. Калашников, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, Е.А. Ганичев, H.A. Макаровец, Г.А. Денежкин и многие другие.