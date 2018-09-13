Тулячка увела у предприятия 150-киллограмовую телку

13 Сент. 15:18 2018-09-13T15:25:32+03:00

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39-летняя жительница деревни Грачевка Куркинского района осуждена за кражу теленка.

Как выяснилось, преступление произошло днем 9 июля 2018 года. Женщина, через незапертые ворота, зашла внутрь телятника ООО "Знаменское", где за стойловым ограждением находились на откорме подращенные телки черно-пестрой масти отела 2018 года.

Дама руками вытащила два металлических крюка, которыми крепилась металлическая перекладина ограждения, сняла ее, прошла в стойло и похитила одну из телок.

Женщина вывела 150-килограммовое животное из здания телятника и вместе с ней удалилась с места преступления. Ущерб составил 33 тысячи рублей.

Судом жительнице Тульской области назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Похищенное животное было возвращено ООО "Знаменское".