В Туле проходит муниципальный конкурс «Лидер в образовании»
С 27 августа по 25 сентября 2018 года в Туле проходит муниципальный конкурс «Лидер в образовании».
Цель конкурса – выявление лидеров муниципальной системы образования, привлечение их к эффективному управлению развитием образовательных организаций.
Конкурс проводится по номинациям:
· «Лидер образовательной организации»;
· «Лидер – заместитель директора»;
· «К вершинам профессионального мастерства»;
· «Педагог – лидер профессионального сообщества».
На первом (заочном) этапе конкурсанты представляли свой лидерский опыт в форме творческой работы. По его итогам во второй (очный) этап вышли 13 участников.
12 сентября в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 8» участники второго этапа выполняли конкурсное задание «Решение управленческих ситуаций с позиции лидерства». В ходе решения практических управленческих и педагогических задач конкурсанты показали креативность и коммуникативные компетенции.
19 сентября состоится третий (очный) этап муниципального конкурса «Лидер в образовании».