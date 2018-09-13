2018-09-13T14:09:35+03:00
Общество

В Туле проходит муниципальный конкурс «Лидер в образовании»

Виктория ЯКУШИНА
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С 27 августа по 25 сентября 2018 года в Туле проходит муниципальный конкурс «Лидер в образовании».

Цель конкурса – выявление лидеров муниципальной системы образования, привлечение их к эффективному управлению развитием образовательных организаций.

Конкурс проводится по номинациям:

· «Лидер образовательной организации»;

· «Лидер – заместитель директора»;

· «К вершинам профессионального мастерства»;

· «Педагог – лидер профессионального сообщества».

На первом (заочном) этапе конкурсанты представляли свой лидерский опыт в форме творческой работы. По его итогам во второй (очный) этап вышли 13 участников.

12 сентября в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 8» участники второго этапа выполняли конкурсное задание «Решение управленческих ситуаций с позиции лидерства». В ходе решения практических управленческих и педагогических задач конкурсанты показали креативность и коммуникативные компетенции.

19 сентября состоится третий (очный) этап муниципального конкурса «Лидер в образовании».

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