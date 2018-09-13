В Ефремовском и Воловском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность

13 Сент. 14:07 2018-09-13T14:07:34+03:00

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13-14 сентября 2018 года в Ефремовском и Воловском районах Тульской области сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Также, 14 сентября 2018 года на территории Тульской области (Тула, Узловая, Суворов, Плавск) сохранится высокая пожароопасность (4 класс).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".