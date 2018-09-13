В Тульской области столкнулись «ГАЗ» и «Ауди»: пострадал годовалый малыш

13 Сент. 14:02 2018-09-13T14:05:00+03:00

Также в районную больницу доставили водителя «ГАЗа» и 22-летнего молодого человека

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12 сентября в 13.15 на 44 км дороги «Тула-Новомосковск» 71-летний водитель на автомобиле «ГАЗ 3110», по предварительным данным, при развороте не уступил дорогу иномарке. 30-летний водитель на «Ауди 80» двигался в попутном направлении по левой полосе проезжей части. Автомобили столкнулись.

В результате ДТП с различными травмами в районную больницу доставили водителя «ГАЗа» и двое пассажиров «Ауди» - 22-летнего молодого человека и годовалого малыша. Ребенок в момент ДТП находился в специальном детском удерживающем устройстве.