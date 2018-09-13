В Туле на ул. Кутузова легковушка столкнулась с мотоциклом
В результате ДТП мотоциклист с различными травмами доставлен в больницу
Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 сентября в 07.30 на ул. Кутузова в Туле произошло ДТП. 39-летняя женщина на автомобиле «Киа Спортейдж», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу «Хонда», за рулем которого находился 36-летний мужчина. Произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист с различными травмами доставлен в больницу.