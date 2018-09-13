Житель Тульской области подозревается в серии дачных краж
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В Алексинском районе сотрудники полиции поймали 53-летнего безработного ранее судимого мужчину. Он подозревается в совершении нескольких дачных краж.
Совершая одно из хищений, он выставил стекло окна, залез в домик и забрал имущество.
В настоящее время ворованное уже изъяли у жителя Тульской области. Правоохранители выясняют все подробности его криминальной деятельности.
В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» возбуждено и расследуется уголовное дело.