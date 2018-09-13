Туляков приглашают на занятие Школы правовых знаний

13 Сент. 11:35 2018-09-13T11:35:35+03:00

Изменить размер текста: A A

19 сентября с 14:00 до 16:00 в актовом зале главного управления по Привокзальному территориальному округу г. Тулы (г. Тула, ул. Болдина, д. 50) состоится занятие Школы правовых знаний по теме: «Как быть финансово грамотным. Банкротство физических лиц».

В занятии примут участие уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, председатель судебного состава по банкротству физических лиц Арбитражного суда Тульской области Ирина Козлова и заместитель управляющего Отделением по Тульской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Борискин.

В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы: «Что значит быть финансово грамотным?», «Правила безопасного пользования платёжными картами», «Как уберечь свои деньги от мошенников», «Порядок признания физических лиц банкротом».

После мероприятия будет проведен личный прием граждан.

Информацию о мероприятии можно получить по телефону: 8 (4872) 24-51-69.