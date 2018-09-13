Постоялец тульской гостиницы украл кошелек со столика в кафе

13 Сент. 10:52 2018-09-13T10:52:45+03:00

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Посетителя одного из кафе в Привокзальном округе Тулы обратился в полицию и рассказал о произошедшей краже.

Как оказалось, ночью мужчина оставил без присмотра на столике заведения свой кошелек с деньгами. Но забрать портмоне уже не удалось, так как оно исчезло. Легкую добычу прихватил вор и сбежал с места преступления.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и проверили жителей близлежащих домов, в результате чего выяснили, что кражу мог совершить ранее судимый за имущественные преступления постоялец соседней гостиницы. Эта версия подтвердилась.

У подозреваемого 31-летнего мужчины нашли и изъяли похищенное.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело.