2018-09-13T10:52:45+03:00
Происшествия

Постоялец тульской гостиницы украл кошелек со столика в кафе

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Посетителя одного из кафе в Привокзальном округе Тулы обратился в полицию и рассказал о произошедшей краже.

Как оказалось, ночью мужчина оставил без присмотра на столике заведения свой кошелек с деньгами. Но забрать портмоне уже не удалось, так как оно исчезло. Легкую добычу прихватил вор и сбежал с места преступления.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и проверили жителей близлежащих домов, в результате чего выяснили, что кражу мог совершить ранее судимый за имущественные преступления постоялец соседней гостиницы. Эта версия подтвердилась.

У подозреваемого 31-летнего мужчины нашли и изъяли похищенное.

В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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