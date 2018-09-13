Постоялец тульской гостиницы украл кошелек со столика в кафе
Посетителя одного из кафе в Привокзальном округе Тулы обратился в полицию и рассказал о произошедшей краже.
Как оказалось, ночью мужчина оставил без присмотра на столике заведения свой кошелек с деньгами. Но забрать портмоне уже не удалось, так как оно исчезло. Легкую добычу прихватил вор и сбежал с места преступления.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и проверили жителей близлежащих домов, в результате чего выяснили, что кражу мог совершить ранее судимый за имущественные преступления постоялец соседней гостиницы. Эта версия подтвердилась.
У подозреваемого 31-летнего мужчины нашли и изъяли похищенное.
В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело.