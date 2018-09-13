На Казанской набережной пройдет фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника»
Традиционный фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника» Тульского музея оружия в этом году впервые шагнет за пределы музейной территории и пройдет на Казанской набережной.
16 сентября с 11:00 до 15:00 на Казанской набережной будут развернуты интерактивные площадки «Кузнецкая слобода», «Форпост», «Несокрушимые», «Музейные баталии». Туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы современных тульских умельцев, интерактивные костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры и многое другое.
Программа рассчитана на взрослых и детей. Место встречи: Казанская набережная около стендов, посвященных истории оружейного производства.