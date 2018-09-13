2018-09-13T10:46:00+03:00
Общество

На Казанской набережной пройдет фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника»

На новом общественном пространстве развернутся интерактивные площадки
Виктория ЯКУШИНА
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Традиционный фестиваль «Тула оружейная: от мастера – до защитника» Тульского музея оружия в этом году впервые шагнет за пределы музейной территории и пройдет на Казанской набережной.

16 сентября с 11:00 до 15:00 на Казанской набережной будут развернуты интерактивные площадки «Кузнецкая слобода», «Форпост», «Несокрушимые», «Музейные баталии». Туляков и гостей города ждут творческие мастер-классы современных тульских умельцев, интерактивные костюмированные фотоплощадки с макетами исторического и современного оружия, театрализованные выступления, викторины, игры и многое другое.

Программа рассчитана на взрослых и детей. Место встречи: Казанская набережная около стендов, посвященных истории оружейного производства.

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