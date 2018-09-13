2018-09-13T10:42:36+03:00
Происшествия

В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Виктория ЯКУШИНА
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10 сентября 2018 года 33-летний Максим Сергеевич Замятин ушел из дома в Пролетарском райне Тулы в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает приметы разыскиваемого:

Рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы темно-русые коротко стриженные.

Был одет:

Светлая футболка, темные спортивные штаны, серые кроссовки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем туляке просьба сообщать по телефонам:

8 (800)-700-54-52 или 112.

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