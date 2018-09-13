В Туле обсудили мероприятия к 100-летию комсомола

13 Сент. 10:27 2018-09-13T10:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 сентября, Глава города Тулы Юрий Цкипури провел очередное совещание по реализации плана мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ в городе Туле.

Собравшиеся обсудили план мероприятий, посвященных юбилею.

Так, в музее оружия пройдут общественные чтения «По страницам истории Тульского комсомола», будет организована фотовыставка «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Материалы для выставки предоставлены.

В сентябре-октябре запланировано проведение фестивалей, слетов, конференций для школьников, вожатых, ряд мероприятий в центрах образования, детского творчества, библиотеках.

Члены оргкомитета рассмотрели вопросы установки памятных досок Герою Советского Союза генерал-майору Л.П. Тихмянову (председателю обкома ДОСААФ в 70-80-е годы) и первому секретарю Тульского ОК ВЛКСМ в 1941 -1943 г.г. М.С. Ларионову.

Были внесены предложения по установке закладного камня на месте будущей памятной стелы на территории стадиона «Арсенал» (стадион и легкоатлетический манеж носили имя 50-летия Ленинского комсомола).

В планах также высадка аллеи и другие мероприятия.