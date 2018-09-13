В Туле обсудили мероприятия к 100-летию комсомола
Во вторник, 11 сентября, Глава города Тулы Юрий Цкипури провел очередное совещание по реализации плана мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ в городе Туле.
Собравшиеся обсудили план мероприятий, посвященных юбилею.
Так, в музее оружия пройдут общественные чтения «По страницам истории Тульского комсомола», будет организована фотовыставка «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» Материалы для выставки предоставлены.
В сентябре-октябре запланировано проведение фестивалей, слетов, конференций для школьников, вожатых, ряд мероприятий в центрах образования, детского творчества, библиотеках.
Члены оргкомитета рассмотрели вопросы установки памятных досок Герою Советского Союза генерал-майору Л.П. Тихмянову (председателю обкома ДОСААФ в 70-80-е годы) и первому секретарю Тульского ОК ВЛКСМ в 1941 -1943 г.г. М.С. Ларионову.
Были внесены предложения по установке закладного камня на месте будущей памятной стелы на территории стадиона «Арсенал» (стадион и легкоатлетический манеж носили имя 50-летия Ленинского комсомола).
В планах также высадка аллеи и другие мероприятия.