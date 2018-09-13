На Ложевой в Туле на женщину напал грабитель
Он был задержан правоохранителями в кратчайшие сроки
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В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже.
Как оказалось, похититель среди ночи напал на 45-летнюю тулячку на улице Ложевой. Он несколько раз ударил женщину и забрал у нее мобильник. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
В качестве подозреваемого стражами порядка был пойман 22-летний ранее судимый житель Донского.
Он был задержан и доставлен в отдел для разбирательства.
Мужчина признался в содеянном, похищенное у него изъяли.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».