2018-09-13T10:12:37+03:00
Происшествия

На Ложевой в Туле на женщину напал грабитель

Он был задержан правоохранителями в кратчайшие сроки
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Как оказалось, похититель среди ночи напал на 45-летнюю тулячку на улице Ложевой. Он несколько раз ударил женщину и забрал у нее мобильник. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

В качестве подозреваемого стражами порядка был пойман 22-летний ранее судимый житель Донского.

Он был задержан и доставлен в отдел для разбирательства.

Мужчина признался в содеянном, похищенное у него изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж».

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