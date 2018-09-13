2018-09-13T09:55:29+03:00
Общество

Тульская область представила стенд на форуме-выставке «ОТДЫХ LEISURE 2018»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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11-13 сентября 2018 года в столице проходит 24-й международный туристский форум-выставка «ОТДЫХ LEISURE 2018».

В этом году Тульская область предстала на форуме со стендом «Тула – новогодняя столица России». Все желающие смогут ознакомиться с туристическими и гастрономическими брендами тульского края, популярными музеями, уникальными местами и новыми тематическими маршрутами и программами, а также сделать фотографии в тематических фотозонах и принять участие в викторинах и конкурсах, которые проведут Дед Мороз и Снегурочка.

В рамках официальной части форума, на круглом столе по межрегиональному взаимодействию было отмечено, что наш регион включен в первое образовательное кольцо Всероссийского проекта «Живые уроки». На первом этапе область создаст образовательные маршруты совместно с Калужской и Рязанской областями.

Кроме того, Тульская область станет одним из пилотных проектов по созданию видеопутеводителя по России. Он будет доступен на трех языках: русском, английском и немецком. Проведение съемок запланировано на конец сентября.

Также, на форуме были достигнуты договоренности о реализации новых проектов по продвижению туристского потенциала Тульской области на международном и отечественном рынках.

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