2018-09-13T09:40:00+03:00
Общество

В Туле проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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12 сентября состоялся очный отбор регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Презентовать свои проекты приехали около 50 человек, прошедшие заявочный этап конкурса.

В этом году волонтеры из всех регионов страны представили на конкурс 15839 социальных проектов, что почти в 10 раз превышает количество заявок прошлого года.

В 2017 году по итогам конкурса «Доброволец России» волонтерская организация из нашего региона заняла второе место.

После экспертной оценки в Тульской области будут определены 16 финалистов, которые 26 сентября получат региональные награды, а затем примут участие во Всероссийском конкурсе.

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