В Туле проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018»
Фото: Правительство ТО
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12 сентября состоялся очный отбор регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Презентовать свои проекты приехали около 50 человек, прошедшие заявочный этап конкурса.
В этом году волонтеры из всех регионов страны представили на конкурс 15839 социальных проектов, что почти в 10 раз превышает количество заявок прошлого года.
В 2017 году по итогам конкурса «Доброволец России» волонтерская организация из нашего региона заняла второе место.
После экспертной оценки в Тульской области будут определены 16 финалистов, которые 26 сентября получат региональные награды, а затем примут участие во Всероссийском конкурсе.