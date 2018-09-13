Горящий дом в деревне Моховое тушили семь человек

13 Сент. 09:37 2018-09-13T09:37:22+03:00

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13 сентября 2018 года в 01:30 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, д. Моховое.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71.

Пдпям удалось погасить за 13 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.