Горящий дом в деревне Моховое тушили семь человек
Причина пожара в Туле устанавливается
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13 сентября 2018 года в 01:30 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, д. Моховое.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71.
Пдпям удалось погасить за 13 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.